Європарламент щодня годуватиме тисячу людей у Брюсселі

Європарламент оголосив у середу, що їдальні Євроінституції щоденно готуватимуть 1000 денних раціонів для медичних працівників та всіх, хто може потребувати такої підтримки.

З такою заявою сьогодні виступив президент Європарламенту Девід Сассолі, текст документу оприлюднений на сайті Європейського парламенту.

“За погодженням з владою столичного регіону Брюсселя, ми вирішили надати частину нашої будівлі для розміщення бездомних людей та тих, хто зараз є найбільш вразливим у суспільстві, на час цієї серйозної надзвичайної ситуації у сфері здоров’я. На додаток до цього, наші кухні готуватимуть більше 1000 порцій на день, щоб роздавати тим, хто потребує, а також для медичних працівників», - повідомив президент Європарламенту.

Девід Сассолі наголосив, що Європарламент є солідарним з тими, хто страждає зараз від коронавірусу, і з героїчними зусиллями лікарів, які невтомно працюють, щоб стримати хворобу у Брюсселі, а також у Страсбурзі та Люксембурзі, де також розташовані структури та приміщення Європарламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський парламент передав владі бельгійської столиці одну зі своїх будівель у центрі міста та близько 100 автомобілів з водіями для використання у заходах протидії поширенню коронавірусу.