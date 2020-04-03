Європарламент передає Брюсселю будівлю та сотню автівок для боротьби з Covid-19

Європейський парламент запропонував владі бельгійської столиці одну зі своїх будівель у центрі міста та близько 100 автомобілів з водіями для використання у заходах протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє The Brussels Times.

«Регіон Брюсселя отримав пропозицію від Європейського парламенту щодо використання ресурсів ЄП. Йдеться про будівлю на Square de Meeûs та про майже сотню легкових і вантажних автомобілів з водіями. Будівля може використовуватися як госпіталь або для тимчасового проживання людей, які потребують допомоги. Водії можуть доправляти медикаменти та продовольство», - йдеться у публікації.

Зазначається, що Європарламент запропонував подібну допомогу й іншим європейським містам, де має свої представництва, – Люксембургу та Страсбургу.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з пандемією всі пленарні засідання Європарламенту тимчасово перенесені зі Страсбурга до Брюсселя і відбуваються за допомогою дистанційного голосування. Практика пленарних засідань у Страсбурзі може відновитися не раніше вересня.