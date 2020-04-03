Європарламент передає Брюсселю будівлю та сотню автівок для боротьби з Covid-19
Про це повідомляє The Brussels Times.
«Регіон Брюсселя отримав пропозицію від Європейського парламенту щодо використання ресурсів ЄП. Йдеться про будівлю на Square de Meeûs та про майже сотню легкових і вантажних автомобілів з водіями. Будівля може використовуватися як госпіталь або для тимчасового проживання людей, які потребують допомоги. Водії можуть доправляти медикаменти та продовольство», - йдеться у публікації.
Зазначається, що Європарламент запропонував подібну допомогу й іншим європейським містам, де має свої представництва, – Люксембургу та Страсбургу.
Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з пандемією всі пленарні засідання Європарламенту тимчасово перенесені зі Страсбурга до Брюсселя і відбуваються за допомогою дистанційного голосування. Практика пленарних засідань у Страсбурзі може відновитися не раніше вересня.