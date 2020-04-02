COVID-19: Європарламент проведе надзвичайне засідання 16-17 квітня

Європейський парламент проведе надзвичайне пленарне засідання для обговорення заходів боротьби з пандемією COVID-19 та її наслідками 16-17 квітня.

Про це йдеться у заяві президента Європарламенту Девіда Сассолі, оприлюдненій на сайті ЄП.

«Керівники політичних груп Європейського парламенту (конференція президентів) провели дистанційну зустріч у четвер та погодили скликання надзвичайного пленарного засідання у четвер, 16 квітня, та у п’ятницю, 17 квітня, в Брюсселі. Порядок денний включатиме дебати за участю Європейської ради та Єврокомісії та голосування щодо резолюції про скоординовані дії ЄС у боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками», - йдеться у заяві.

Сассолі повідомив також, що лідери політичних груп висловили занепокоєння щодо надзвичайних заходів боротьби з вірусом, які були ухвалені в Угорщині.

«Більшість груп просили президента Сассолі висловити це занепокоєння у листі до Єврокомісії з проханням оцінити ситуацію та зважити на активування процедури за статтею 7 Угоди ЄС. Ця процедура дозволить ЄС гарантувати, що базові європейські цінності не піддаються ризику», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Стаття 7 Угоди ЄС передбачає можливість обмеження прав країн-членів у праві голосу та представництва, якщо такі країни системно порушують засадничі цінності ЄС (повага до людської гідності, свобода, демократія рівність, верховенство права, повага до прав людини, включаючи права меншин). Водночас, ця стаття не передбачає можливості виключення такої країни зі складу ЄС. Рішення щодо обмеження прав країни-члена або щодо скасування таких санкцій проти неї приймається Європейською радою більшістю голосів.

Минулого понеділка Парламент Угорщини проголосував за продовження надзвичайного стану у країні та надав прем’єр-міністру Віктору Орбану додаткові повноваження для боротьби з коронавірусом. Цей закон надає уряду країни право приймати прямі управлінські рішення, яке не обмежено у часі, і передбачає кримінальну відповідальність за поширення дезінформації або хибної інформації, яка «підриває» зусилля уряду щодо захисту здоров’я громадян.