Китай закрив на карантин місто на кордоні з Росією

Влада китайської провінції Хейлунцзян, яка межує з Росією на північному сході, ввела примусову ізоляцію та закриває транспортне сполучення після того, як з РФ повернулися 25 хворих на COVID-19.

Про це повідомляє китайське видання Sixth Tone з посиланням на державний телеканал CCTV.

«Місто (Суйфеньхе – ред.) вздовж північно-східного кордону Китаю тимчасово впровадило примусову ізоляцію та закрило транспорт до та з сусідньої Росії через побоювання, що громадяни Китаю після повернення додому привезуть коронавірус», - йдеться у повідомленні.

У середу державний мовник CCTV повідомив, що мешканці Суйфеньхе в Хейлунцзяні повинні залишатися вдома, за винятком придбання основних засобів існування раз на три дні.

Днем раніше уряд провінції оголосив, що пункт перетину кордону в Суйфеньхе був закритий на 10 днів з 3 квітня.

За добу у провінції Хейлунцзян зафіксували 25 хворих на коронавірус COVID-19 китайців, які повернулися з Росії. У цьому зв'язку китайська влада ввела обмеження на переміщення жителів міста, як раніше було в Ухані (провінція Хубей).

За даними сайту Worldоmeter, станом на ранок 8 квітня у Китаї зафіксовано 81 802 випадки коронавірусу, зокрема 3 333 смерті.

У РФ – 8 672 випадки захворювання і 63 смерті.