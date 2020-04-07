"Російський імперський рух" готував теракти – Помпео

Сполучені Штати внесли угруповання "Російський імперський рух" до списку терористичних організацій та запровадили відповідні санкції проти нього та його очільників через здійснення підготовки до терактів.

Із такою заявою виступив 7 квітня державний секретар США Майк Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Запроваджені (урядом США – ред.) заходи мають на меті позбавити цих терористів необхідних їм ресурсів для підготовки до вчинення атак", - заявив глава Державного департаменту.

Він підкреслив, що російське угруповання "брало участь у навчаннях щодо вчинення тероризму".

Помпео уточнив, що "Російський імперський рух" проводив навчання воєнізованого стилю для білих расистів і неонацистів у Європі, а також активно працював над об'єднанням подібних організацій у спільний фронт. Як зауважив держсекретар США, це угруповання використовувало свої тренувальні бази в Санкт-Петербурзі для підготовки атак в лісах та містах, навчань із застосування тактичної зброї та проведення рукопашного бою.

Держсекретар США нагадав, що в 2016 році двоє шведських представників, які пройшли навчальний курс "Російського імперського руху", здійснили серію вибухів у Гетеборзі (Швеція), обравши для нападу притулок для біженців і кафе. За це їх засудили у Швеції.

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня Міністерство фінансів США офіційно повідомило про внесення угруповання "Російський імперський рух" до списку терористичних організацій із запровадженням санкцій. При цьому терористами визнані керівник і лідер угруповання Станіслав Воробйов, керівник воєнізованого крила під назвою "Імперський легіон" Денис Гарієв, а також координатор з питань зовнішніх зв'язків Микола Трущалов.