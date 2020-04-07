Російські літаки та військові у Європі – експерт прокоментував «допомогу» Путіна

Пропонуючи неефективну і непотрібну країнам ЄС і НАТО військову «допомогу» у боротьбі з пандемією COVID-19, Путін переслідує, насамперед, пропагандистські цілі, а також має за мету зняти або послабити санкції.

Таку думку в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив старший політичний експерт Європейської ради у закордонних справах (м. Берлін) Густав Грессел.

«Чого хоче Путін? Його метою є послаблення санкцій, а відтак він потребує створення відповідного іміджу: мовляв, нині Росія надає допомогу у скрутні часи. Як можна піддавати санкціям країну, яка надає таку щиру допомогу?», - зауважив експерт.

Аналізуючи нещодавню «військово-гуманітарну» операцію підрозділу збройних сил РФ в Італії, Грессел вказав на відсутність підстав вважати її ефективною.

Експерт висловив переконання, що російські машини РХБЗ (радіаційного, хімічного і біологічного захисту ) не є ефективними для дезінфекції в умовах пандемії вірусу, адже призначені для зовнішнього обеззараження техніки і озброєння.

Як також наголосив аналітик, забезпечення громадської гігієни і санітарних норм за стандартами мирного часу є зовсім іншими заходами, ніж обеззараження військової техніки і озброєння у воєнний час.

Щодо військових вірусологічних лабораторій, які перекидала до Італії РФ, Грессел також заявив про неефективність їх застосування в автономному режимі, без взаємодії із цивільною владою, без дотримання єдиних стандартів, включаючи мовний бар'єр.

Оцінюючи справжні наміри РФ, аналітик підкреслив, що йдеться лише про пропагандистську мету, коли на території країни-члена НАТО і ЄС з'явилися російські військові літаки, техніка, військовослужбовці.

Грессел констатував, що така активність РФ на території країн Євросоюзу і НАТО відбувається в умовах розгубленості багатьох європейських громадян під час режиму пандемії, невпевненості у власний урядах та відсутності єдності в ЄС у боротьбі з COVID-19.

Як повідомлялося, підрозділ РХБЗ (радіаційного, хімічного та біологічного захисту) ЗС Росії, у складі якого під прикриттям були й представників ГРУ, а також російських федеральних пропагандистських ЗМІ 22-23 березня провів в Італії, яка є членом НАТО, операцію з надання «гуманітарної допомоги» у боротьбі з пандемією коронавірусу. Операція, під час якої було доставлено не тільки непотріб під виглядом «гуманітарної допомоги», а й військову техніку та понад 100 військовослужбовців, вже викликала великий резонанс. Як через те, що в одній із країн-членів НАТО вільно висаджуються війська РФ, так і справжніми мотивами Кремля, який намагається досягти зовсім інших цілей, аніж справді допомогти Італії у ліквідації наслідків пандемії.

Із жорсткою критикою неадекватності та відсутності реальної необхідності такої російської військової інтервенції також виступила італійська преса. Аналогічні оцінки активно висловлюються й у соціальних мережах.