США отримали "гумдопомогу" з Росії за гроші – Держдеп

Поставки в США російських медпрепаратів та засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", були придбані американською стороною за гроші після телефонної розмови президентів Трампа й Путіна.

Про це йдеться в офіційному коментарі Державного департаменту США, оприлюдненого в середу.

"У продовження телефонної розмови 30 березня між президентом Трампом і президентом Путіним, США погодилися придбати у Росії необхідні медичні засоби, включно з вентиляторами та засобами індивідуального захисту, які були передані Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій США 1 квітня в Нью-Йорку", - зауважили в Держдепі.

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При цьому, зазначається, що минулого тижня країни G20 домовилися працювати разом, щоби перемогти коронавірус. "І ми тісно співпрацюємо з цими країнами, а також іншими державами, щоби забезпечити необхідне постачання для тих, хто цього потребує", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, Сполучені Штати наразі лідирують у світі за кількістю виявлених осіб, інфікованих на коронавірус COVID-19. Наразі в США зареєстровано понад 215,4 тис. хворих з 937 тис. в усьому світі.