На борту американського авіаносця понад 100 моряків заразились коронавірусом

На борту американського авіаносця "Теодор Рузвельт" у понад сотні військових моряків виявили коронавірус.

Про це інформує San Francisco Chronicle з посиланням на капітана авіаносця.

"Капітан атомного авіаносця, на якому у понад 100 моряків виявили коронавірус, попросив у понеділок представників ВМС США забезпечити ізоляцію всього його екіпажу та уникнути можливих летальних випадків у ситуації, що швидко погіршується", - йдеться у повідомленні.

Екіпаж корабля складається з понад 4000 осіб. Наразі авіаносець перебуває на стоянці біля острова Гуам. Капітан вимагає помістити військових на карантин на острові, оскільки ізоляція інфікованих у каютах неможлива.

В.о. міністра ВМС США Томас Модлі заявив, що знає про це звернення, а флот працює над тим, щоб моряки залишили корабель, повідомляє CNN.

Як повідомлялося, згідно з останніми даними Worldometer, кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 860 696, з них летальних - 42 352, одужали 178 537 осіб.