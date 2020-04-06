Штати внесли до списку терористичних організацій

Штати внесли до списку терористичних організацій "Російський імперський рух"

Укрінформ
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США оголосив про внесення організації "Російський імперський рух" ("Российское имперское движение") та трьох її керівників до списку терористів.

Про це повідомляє пресслужба установи.

У повідомленні, зокрема, зазначається, що до списку терористичних організацій внесено "Російський імперський рух", зареєстрований у Санкт-Петербурзі, що також згадується як "Російський імперський легіон", "Імперський легіон" тощо.

Проти цієї організації запроваджені відповідні санкції.

Крім того, обмеження введені проти трьох лідерів руху – Дениса Гарієва, Миколи Трущалова й Станіслава Воробйова.

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Раніше повідомлялося, що уряд США розглядає "Російський імперський рух" як расистське угруповання, яке сповідує "перевагу білої раси", яке проводить воєнізовані тренування неонацистів. Ця організація тренувала у своїх таборах не тільки громадян Росії, а й інших країн, зокрема Швеції.

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