Штати внесли до списку терористичних організацій "Російський імперський рух"
Про це повідомляє пресслужба установи.
У повідомленні, зокрема, зазначається, що до списку терористичних організацій внесено "Російський імперський рух", зареєстрований у Санкт-Петербурзі, що також згадується як "Російський імперський легіон", "Імперський легіон" тощо.
Проти цієї організації запроваджені відповідні санкції.
Крім того, обмеження введені проти трьох лідерів руху – Дениса Гарієва, Миколи Трущалова й Станіслава Воробйова.
Раніше повідомлялося, що уряд США розглядає "Російський імперський рух" як расистське угруповання, яке сповідує "перевагу білої раси", яке проводить воєнізовані тренування неонацистів. Ця організація тренувала у своїх таборах не тільки громадян Росії, а й інших країн, зокрема Швеції.