РФ прагне використати ситуацію з COVID-19 для посилення протиріччя всередині ЄС – Кислиця

Росія хоче використати ситуацію з коронавірусом, щоб посилити протиріччя всередині Європейського Союзу.

Про це «Голосу Америки» сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи спробу Росії провести через Генасамблею ООН проєкт резолюції щодо коронавірусу.

«Розумію і погоджуюсь із тим, що Європейський Союз має продемонструвати єдність, тому що частина ковідного плану Російської Федерації - це використати коронавірус, щоб посилити протиріччя всередині Європейського Союзу, і тим самим його розвалити, принаймні політично. Тому я з розумінням ставлюсь до того, що європейці до останньої миті виробляли ту формулу, яка би дозволила всім країнам приєднатися», - заявив посол України в ООН.

Як зазначається, проєкт містив формулювання щодо скасування міжнародних санкцій. За словами українського дипломата, російська сторона демонструє професіоналізм, прагнучи досягнення своєї мети.

«Те, що Москва розробляє багаторівневі та багатокрокові плани - це факт», - відзначив Кислиця.

Посол України в ООН також наголосив, що позицію України щодо запропонованої Росією резолюції підтримала дуже широка група держав. Кислиця окремо звернув увагу за позицію ЄС щодо

російського проєкту. ЄС виступив проти російського тексту документа за кілька хвилин до кінця голосування.

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Посол відзначив, що криза, спричинена коронавірусом, може «за злою іронією» стати нагодою для ООН, окремих країн та регіональних об'єднань «позбутись старих методів» та ширше почати використовувати у роботі нові технології, зберігши при цьому демократичність.

Як повідомлялося, Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію про глобальну солідарність у боротьбі з COVID-19, яку ініціювали Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Гана, Індонезія, Сінгапур. Резолюція вказує на «безпрецедентні наслідки» пандемії та закликає до «посилення міжнародної кооперації з метою стримати, пом’якшити наслідки та перемогти» хворобу. Україна, серед інших країн, була співатором цієї резолюції.

Цьому передувало представлення Росією власного проєкту резолюції щодо COVID-19, який містив вимогу щодо скасування міжнародних санкцій. Україна заблокувала проєкт. Київ підтримали Грузія, США, Велика Британія, ЄС та інші країни.