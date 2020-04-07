У Франції прогнозують найгірші з 1945 року показники економічного зростання

Міністр економіки Франції спрогнозував найгірші з 1945 року показники економічного зростання

З такою заявою у понеділок виступив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер під час засідання сенатського комітету з економічних питань, повідомляє телеканал Francetvinfo.

«Найгірший показник зростання, якого досягла Франція з 1945 року, був у 2009 році, після великої фінансової кризи 2008 року, і становив 2,2% ВВП. Напевно, цього року ми будемо набагато нижче від цієї межі», - сказав міністр.

За його словами, нова фіскальна політика, розрахована на п'ятирічний період, не змінить економічну ситуацію, спричинену епідемією СOVID-19. «Недоцільно прагнути перезапустити економічну машину шляхом підвищення податків. Принцип зрозумілий: ми не вважаємо, що підвищення податків є найкращим способом стимулювати економічне зростання», - зауважив Ле Мер.

Водночас, він зазначив, що це питання обговорюватиметься восени, коли розглядатиметься законопроєкт про бюджет на 2021 рік.

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Раніше експерти Мюнхенського інституту економічних досліджень (Ifo) зауважували, що зупинка виробництва та закриття установ у зв’язку з пандемією коронавірусу коштуватиме європейським економікам сотні мільярдів євро. Франція, згідно з даними Ifo, за два місяці часткового закриття компаній втрачатиме від 176 до 298 мільярдів євро, від 7,3 до 12,3 відсоткових пунктів економічного зростання; за три місяці збитки сягатимуть уже від 247 до 436 мільярдів євро. Один тиждень продовження карантину у Франції завдає збитків від 18 млрд до 35 млрд євро.

Фото: ERIC DESSONS/JDD/SIPA