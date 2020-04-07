У Франції прогнозують найгірші з 1945 року показники економічного зростання
З такою заявою у понеділок виступив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер під час засідання сенатського комітету з економічних питань, повідомляє телеканал Francetvinfo.
«Найгірший показник зростання, якого досягла Франція з 1945 року, був у 2009 році, після великої фінансової кризи 2008 року, і становив 2,2% ВВП. Напевно, цього року ми будемо набагато нижче від цієї межі», - сказав міністр.
За його словами, нова фіскальна політика, розрахована на п'ятирічний період, не змінить економічну ситуацію, спричинену епідемією СOVID-19. «Недоцільно прагнути перезапустити економічну машину шляхом підвищення податків. Принцип зрозумілий: ми не вважаємо, що підвищення податків є найкращим способом стимулювати економічне зростання», - зауважив Ле Мер.
Водночас, він зазначив, що це питання обговорюватиметься восени, коли розглядатиметься законопроєкт про бюджет на 2021 рік.
Раніше експерти Мюнхенського інституту економічних досліджень (Ifo) зауважували, що зупинка виробництва та закриття установ у зв’язку з пандемією коронавірусу коштуватиме європейським економікам сотні мільярдів євро. Франція, згідно з даними Ifo, за два місяці часткового закриття компаній втрачатиме від 176 до 298 мільярдів євро, від 7,3 до 12,3 відсоткових пунктів економічного зростання; за три місяці збитки сягатимуть уже від 247 до 436 мільярдів євро. Один тиждень продовження карантину у Франції завдає збитків від 18 млрд до 35 млрд євро.
Фото: ERIC DESSONS/JDD/SIPA