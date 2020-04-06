Єврокомісія ухвалила пакет фінансових заходів на підтримку фермерів

Європейська комісія оголосила сьогодні про застосування заходів фінансової підтримки на адресу фермерських господарств та інших постачальників продовольства з метою підтримати їх в умовах фінансової кризи, що спричинена коронавірусом.

Відповідне телевізійне звернення трьома мовами – англійською, французькою та німецькою, зробила в понеділок президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повний текст звернення оприлюднений на мультимедійному порталі ЄС.

«Боротьба проти коронавірусу вражає всі сфери європейської економіки. Один із секторів, де ми не потерпимо жодного переривання за будь-яких умов – це продовольче виробництво. Незважаючи на ці складні часи, ми забезпечимо, щоб європейці продовжували отримувати доступ до продовольства високої якості. Саме тому від початку кризи ми вжили заходи для збереження руху товарів, включаючи продовольство, на спільному ринку. Для того, щоб сезонні працівники могли подорожувати до інших країн, аби сіяти та збирати наші врожаї», - наголосила президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що в сучасних умовах європейські фермери потребують допомоги. Саме тому Єврокомісія оголосила сьогодні декілька заходів на їхню підтримку.

«Ми дамо фермерам більше часу для оформлення подання на прямі виплати та виплати на розвиток аграрного сектору. Ми невдовзі збільшимо переваги таких виплат, щоб дати їм більше грошей для оплати власних рахунків. Ми також спростимо певні адміністративні вимоги для фермерів та для національних адміністрацій (країн-членів). Тому що у ці дні в них є невідкладніші пріоритети, ніж заповнювати папери», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона окремо наголосила, що частина фонду ЄС на сільськогосподарський розвиток буде спрямована на підтримку медичних установ в аграрних регіонах Євросоюзу.