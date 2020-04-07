Іспанія планує ввести базовий дохід для своїх громадян на тлі пандемії COVID-19

Уряд Іспанії планує протягом найближчого часу запровадити систему універсального базового доходу для своїх громадян через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра економіки Іспанії Надію Кальвіно.

"За словами міністра економіки Надії Кальвіно, уряд Іспанії працює над тим, щоб якомога швидше реалізувати універсальний базовий дохід як частину заходів, спрямованих на протидію впливу пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Основним акцентом стане допомога сім’ям.

Читайте також: В Іспанії коронавірусом заразилися понад 19 тисяч медиків

Як відомо, універсальний базовий дохід - це механізм підтримки доходів, зазвичай призначений для охоплення всіх (або дуже великої частини населення) без будь-яких (або мінімальних) умов.

Раніше уряд Іспанії оголосив про політику щодо надання допомоги індивідуальним підприємцям та малому і середньому бізнесу, але також заявив, що потрібно буде вживати більше заходів.

Читайте також: У Туреччині заявили про успішні випробування вакцини від коронавірусу

За даними сайту Worldometer, станом на 7 квітня в Іспанії зафіксовано 136 675 випадків захворювання та 13,341 тисячі смертей.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1,344,859 – в тому числі 74,635 летальних випадків, 278,330 особа одужала.