В Іспанії коронавірусом заразилися понад 19 тисяч медиків

В Іспанії кількість заражених коронавірусом COVID-19 медичних працівників сягнула 19 400.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представницю координаційного центру з контролю надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Іспанії Марія Хосе Сьєрра.

«Близько 19 400 іспанських медичних працівників, включаючи лікарів та медсестер, були заражені новим коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Це означає, що медичні працівники становлять майже 15% від загальної кількості хворих в Іспанії.

Читайте також: В Іспанії фіксують зменшення смертності від коронавірусу

На цей час країна знаходиться на другому після США місці за кількістю хворих на коронавірус COVID-19.

За даними сайту Worldometer, станом на 6 квітня в Іспанії зафіксували 135 032 випадків зараження COVID-19 та 13 055 смертей. Ще більше 40 тис. осіб одужали.

Як повідомляв Укрінформ, в Іспанії за останню добу зафіксовано 637 смертей від коронавірусу, що є найменшою кількістю летальних випадків за один день з 24 березня.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1 284 754 – в тому числі 70 320 летальних випадків, 271 731 особа одужала.

Фото: Andrea Comas