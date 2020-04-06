В Іспанії фіксують зменшення смертності від коронавірусу

В Іспанії за останню добу зафіксовано 637 смертей від коронавірусу, що є найменшою кількістю летальних випадків за один день з 24 березня.

Про це повідомляє El Pais.

«Згідно з даними, оприлюдненими в понеділок міністерством охорони здоров'я Іспанії, за останню добу в Іспанії зафіксовано 637 смертей від коронавірусу. Це найнижча кількість летальних випадків у країні з 24 березня, і вже п’ятий день поспіль, коли фіксується зниження кількості смертей», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість летальних випадків в Іспанії з початку спалаху коронавірусу становить 13 055, повідомляє МОЗ країни. Зафіксовано понад 135 тис. інфікованих, з них 60 тис. людей госпіталізовано. Одужали від COVID-19 і були виписані з лікарні 40 тис. людей.

«Незважаючи на те, що дані за неділю та понеділок дають проблиск надії (на покращення ситуації з пандемією – ред.) в Іспанії, яка є однією з країн, котрі найбільше постраждали від пандемії, до них слід ставитися з обережністю», - зазначає видання.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1 284 754 – в тому числі 70 320 летальних випадків, 271 731 особа одужала.

Фото: АА