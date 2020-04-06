Сеул заявляє про ефективність карантину - кількість нових хворих сягнула мінімуму за місяць

У Південній Кореї вперше з кінця лютого зареєстровано за добу менш ніж 50 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, і цього вдалося досягти завдяки карантину.

Про це повідомляє Yonhap.

«У Південній Кореї виявлено менш як 50 нових випадків коронавірусу, що є найнижчим показником із кінця лютого. Водночас, країна продовжила дію суворих правил щодо дотримання соціальної дистанції», - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, у Південній Кореї останні три тижні реєстрували щодня близько ста нових випадків COVID-19. Проте 4 квітня кількість нових хворих становила вже 81, а 5 квітня - 47.

Загальна кількість зареєстрованих випадків нового коронавірусу у Південній Кореї становить 10 284.

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За словами заступника міністра охорони здоров'я Кім Канг Іпа, саме дотримання соціальної дистанції є найкращим методом у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Зазначається, що у будні у країні проводиться близько 10 тисяч тестів щодня, у вихідні 6 тисяч.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeter, у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли.

Фото: АА