Канада виділить $117 мільйонів на подолання коронавірусу у світі

Для допомоги іншим країнам у протидії епідемії нового коронавірусу, Канада виділить близько 117 мільйонів доларів США.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади.

“Міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд оголосила про виділення 159,5 мільйона канадських доларів (117 млн дол. США - ред.) на підтримку міжнародних зусиль із боротьби з пандемією COVID-19. Ці кошти включають 50 мільйонів, про виділення яких оголосив прем’єр-міністр Джастін Трюдо у березні”, - заявили у канадському МЗС.

У відомстві зазначили, що дії Канади “спрямовані на підтримку партнерів на передовій, які працюють над запобіганням, виявленням та реагуванням на COVID-19”.

“Канада відповідає на міжнародні та двосторонні заклики щодо термінової допомоги, у тому числі щодо розробки вакцини та розбудови глобальної системи охорони здоров’я. Канадські кошти також покликані гарантувати, що міжнародні партнери за можливості спроможні надавати свої послуги уразливим прошаркам населення, в тому числі щодо підтримки сексуального й репродуктивного здоров’я й прав”, - пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС наголосили, що епідемія COVID-19 - “це глобальна загроза, що не зважає на кордони та може бути подолана лише шляхом координованих міжнародних дій”.

Станом на ранок понеділка у Канаді було підтверджено 15.806 випадків зараження COVID-19. Пов’язані із недугою ускладнення забрали 256 життів.