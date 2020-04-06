Німеччина ввела обов’язковий карантин для всіх, хто прибуває до країни

Німецький уряд запроваджує обов’язковий 2-тижневий карантин для всіх, хто прибуватиме до ФРН.

Про це 6 квітня сказав речник МВС ФРН Борн Грюневельдер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Особи, які в'їжджають в Німеччину з важливої ​​причини, повинні пройти карантин протягом 14 днів. Мета полягає в тому, щоб ці норми набули чинності до 10 квітня», - сказав Грюневельдер, уточнивши, що питання наразі обговорюється з федеральними землями.

Це правило буде стосуватися незалежно від того, яким шляхом або іноземці, або німці, які провели деякий час за кордоном, прибуватимуть - суходолом, морем чи повітрям.

Виключенням будуть ті, хто приїжджає ненадовго і «має термінові зустрічі в Німеччині, які не можуть бути відкладені», хто прямує через територію Німеччини транзитом і водії вантажівок.

З 16 березня було запроваджено тимчасовий прикордонний контроль на деяких німецьких кордонах. На кордонах з Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом та Данією з 16 березня до 5 квітня загалом було відмовлено у в’їзді близько 70 тис. осіб, які не змогли довести термінову причину в'їзду, поінформував представник МВС.

фото: dpa