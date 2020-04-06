У Джонсона спростовують “лікарняні” фейки РФ про здоров’я прем’єра - Daily Mail

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт спростували повідомлення низки російських пропагандистських ЗМІ про те, що прем’єр-міністра Бориса Джонсона під’єднали до апарату штучної вентиляції легень через захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як зазначається, зокрема РИА Новости та Sputnik з посиланням на власні джерела повідомили, що Джонсон підключений до апарату ШВЛ.

«Це дезінформація. Наші спеціалізовані урядові підрозділи спостерігали зростання фейкових та оманливих історій з моменту початку пандемії коронавірусу. Важливо, щоб будь-яка дезінформація була швидко зупинена», - прокоментував ці повідомленні у понеділок вдень речник Джонсона.

Раніше представник британського прем’єра заявив, що Джонсон залишається у лікарні для обсервації після госпіталізації у неділю вночі через коронавірус COVID-19.

У своєму Twitter Джонсон написав, що перебуває в «гарному настрої» у лікарні в Лондоні і достатньо здоровий, щоб виконувати обов'язки прем'єра.

«Минулої ночі за порадою мого лікаря я був госпіталізований в лікарню для деяких рутинних тестів, оскільки у мене все ще спостерігаються симптоми коронавірусу», - сказав Джонсон.

Крім того, про зараження коронавірусом повідомила 32-річна вагітна наречена Джонсона - Керрі Сімондс.

«Захворіти на COVID-19, будучи вагітною, це, звісно, тривожно», - зізналася жінка, поділившись посиланням на рекомендації акушерів-гінекологів.

«Я провела минулий тиждень у ліжку з основними симптомами коронавірусу», - написала вона.

За її словами, зараз вона почувається краще.

Як повідомлялося, за даними Worldmeters, на ранок 6 квітня у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли. В Україні станом на 9:00 підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 людей померли, 28 – одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.