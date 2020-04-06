Кількість хворих на коронавірус у країнах Балтії наближається до 2,5 тисяч

Кількість людей, що заразилися COVID-19, у країнах Балтії становить 2493 людини. У Латвії зафіксовано 542 хворих, у Литві - 843. Але найбільше інфікованих новим коронавірусом в Естонії - 1108.

Про це інформує сайт Департаменту здоров'я Естонії, повідомляє Укрінформ.

За останню добу в Естонії виявили 11 нових випадків зараження коронавірусом, що збільшило число хворих до 1108 осіб. 129 осіб (55 жінок і 74 чоловіки) потребують стаціонарного лікування, з них 14 перебувають на контрольованому диханні. 62 людини були виписані з лікарень. Через COVID-19 протягом останнього дня померло 4 пацієнти, які проходили лікування в лікарні Курессааре (острів Сааремаа), всі були з групи ризику. В цілому від коронавірусу померло 19 осіб. За добу в Естонії було зроблено 864 тести на COVID-19. Усього - 21 866 тестів.

Згідно з даними на 6 квітня, в Литві зафіксовано 843 випадки COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Литви. За добу медики підтвердили 32 нових випадки коронавірусу. За останні 24 години в Литві перевірили 1954 людини, з початку пандемії - 25 599.

Окремо уточнюється, що до понеділка в країні було зафіксовано 14 випадків смерті від коронавірусу. За останню добу помер один пацієнт з групи ризику.

За попередній день, 5 квітня, в Латвії інфекція COVID-19 була підтверджена у 9 осіб, таким чином, кількість інфікованих досягла 542. 44 пацієнти госпіталізовано, в тому числі 39 з помірним перебігом захворювання, 5 - з важким. За весь час було проведено 21 453 обстеження, за минулу добу - 773 тести. Про це повідомляє в Twitter латвійський Центр профілактики та контролю захворювань.

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За даними Worldоmeters, на ранок 6 квітня в світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 - померли.

В Україні за станом на 9 годину підтверджено 1 319 випадків COVID-19, з них 38 осіб померли, 28 - одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG