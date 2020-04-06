У Львові двоє хворих з коронавірусом підключені до апаратів ШВЛ

У Львові станом на ранок понеділка, 6 квітня, у інфекційній лікарні перебуває 66 пацієнтів, 5 з яких — у реанімації.

Про це під час ранкового ефіру на радіо «Львівська хвиля» повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує пресслужба міської ради.

«Станом на сьогодні в нашій лікарні інфекційній 66 хворих, з них 5 знаходяться в реанімації, стан тяжкий, і двоє з них на апаратах ШВЛ. Це власне ті двоє, які мають коронавірус. Загалом ми маєм сьогодні по місту і області 28 людей, де підтверджений діагноз, з яких троє уже вилікувались і одна людина, ви знаєте, померла», — повідомив Садовий.

Як повідомлялося, у Львові чоловік 1950 року народження, пенсіонер, був госпіталізований 30 березня, помер 4 квітня. У нього була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ). Також у пацієнта були супутні хвороби, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.