В Австрії коронавірус йде на спад, уряд думає про послаблення карантину

В Австрії фіксується тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування коронавірусом

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

У неділю, 5 квітня, зафіксовано рекордно низьке зростання виявлених випадків заражень: за добу кількість нових хворих на COVID-19 становила 11 767. Добою раніше було 11 525, тобто, є збільшення на 354 нових випадки, що означало зростання на 3,17%. Загалом же середній показний зростання кількості інфікованих за останні чотири дні становив 3,66%.

Поступове зменшення кількості нових інфікувань спостерігається з 12 березня – на той час в Австрії було виявлено понад 300 хворих на COVID-19 і добове зростання становило близько 46%.

З огляду на цю тенденцію уряд Австрії заявив про можливість послаблення деяких обмежень та поетапного відкриття закладів торгівлі. Як заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, експерти проаналізують усі дані, і в понеділок, 6 квітня, влада повідомить, чи буде поступове відкриття магазинів.

При цьому, на думку канцлера, обмежувальні заходи все ще необхідні. Поступове зняття обмежень має відбуватися з дотриманням заходів із запобігання нових спалахів зараження – носінням масок, дотриманням дистанції, масовим тестуванням.

Фото: АА