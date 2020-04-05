COVID-19: В Австрії вперше одужали більше осіб, ніж заразилися

В Австрії упродовж минулої доби вперше кількість людей, які захворіли на COVID-19, є меншою від тих, хто одужав від хвороби.

Про це йдеться у повідомленні Австрійського агентства преси АРА, передає кореспондент Укрінформу.

"Вперше в Австрії зафіксовано менше нових інфікованих вірусом SARS-CoV-2 у порівнянні з тими, хто одужав", - зазначається у повідомленні.

Відповідно до даних МОЗ Австрії станом на суботу, упродовж осінніх 24 годин в республіці виявлено 354 нових випадків зараження коронавірусом, що означає зростання на 3,17%. Водночас, кількість людей, які одужали, протягом цього періоду становить 485 осіб.

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Загалом з початку епідемії загалом в країні було інфіковано 11 771 особа, однак одужали вже 2507. При цьому, хвороба забрала життя 186 людей. Станом на суботу в Австрії загалом було 8832 людини, які наразі хворіють на COVID-19. Добою раніше в країні налічувалося 8981 заражена особа. Таким чином, вперше з початку епідемії кількість наразі інфікованих коронавірусом осіб стала меншою, ніж була днем до цього (-1,66%)

Як зазначає АРА, цим самим в Австрії підтверджується позитивна тенденція, яка складається протягом останнього тижня у боротьбі з коронавірусом: минулої суботи збільшення кількості людей, які хворіють на COVID-19, становило 8,1%. У понеділок це зростання було на 4,44% і з того часу постійно знижується.

При цьому, вперше в країні не спостерігалося збільшення пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії: як у п’ятницю, так і в суботу в у відділеної інтенсивної терапії знаходилися 245 осіб. Кількість госпіталізованих осіб за добу зменшилася на три людини: з 1074 до 1071.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 березня в Австрії діє оновлений пакет жорстких заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу. По всій державі припинили роботу всі торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку. У церквах припинено відкриті богослужіння, заборонені усі масові заходи та спортивні події, закриті навчальні заклади, об'єкти культури. Окрім цього, було введено заборону на зібрання людей на вулиці кількістю понад 5 осіб, від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції та виходити з дому лише у разі необхідності. Порушення карається високими адміністративними штрафами.

Фото: АА