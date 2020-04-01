В Австрії - найбільше з 1946 року безробіття

Пандемія коронавірусу призвела до найбільшого з 1946 року рівня безробіття в Австрії, яке зросло на 52,5% порівняно з березнем минулого року.

Про це повідомляє Австрійське агентство преси АРА.

"Пандемія коронавірусу призвела до зростання показника безробіття в Австрії до історичного рівня з 1946 року. Наприкінці березня без роботи було на 52,5% більше людей, ніж в аналогічному місяці рік тому", - йдеться у повідомленні.

Всього у майже 9-мільйонній Австрії без роботи зараз знаходяться 562 тис. осіб, з них 193 тисячі опинилися в такій ситуації через пов’язану з коронавірусом кризу.

Найбільше безробітних появилося у сфері готельного бізнесу та громадського харчування (+60,8 тис. осіб, зростання на 145%), на будівництві (+28 тис. осіб, зростання на 95%) та у транспортній сфері (+13,7. тис. осіб, зростання на 83%).

Найбільш стрімке зростання безробіття зафіксовано у Тіролі, Зальцбургу та Штирії.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня уряд Австрії повідомив, що на подолання наслідків кризи, пов’язаної з поширенням коронавірусу в країні, буде виділено 38 млрд євро. Зокрема, 4 млрд євро піде на збереження робочих місць та забезпечення ліквідності підприємств, 9 млрд євро – для гарантій і зобов’язань по кредитах, 15 млрд євро – для екстреної допомоги особливо постраждалим галузям економіки, ще 10 млрд євро – на відстрочку зі сплати податків.

Фото: АРА