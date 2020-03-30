Біля "Чумної колони" у Відні моляться про захист від коронавірусу

Колона Святої Трійці, також відома як "Чумна колона" (Pestsäule), в історичній частині Відня перетворилася на своєрідне місце поклоніння, де віденці просять Божої помочі та захисту від коронавірусу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

В Австрії з 16 березня діють жорсткі заходи, спрямовані на обмеження поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Зокрема, введено заборону зібрань у кількості більше 5 осіб, від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції і виходити з дому лише у разі необхідності. Водночас, прогулянки наодинці чи разом з членом сім’ї, як і біг чи їзда на велосипеді, не заборонені – чим і користуються чимало жителів 2-мільйонної австрійської столиці.

Біля "Чумної колони" у Відні просять допомоги від коронавірусу / Фото: Василь Короткий. Укрінформ

Зокрема, безтурботні прогулянки людей наодинці чи по парах можна спостерігати й на Грабен – одній з найвідоміших пішохідних вулиць так званого "внутрішнього міста" в історичній частині Відня. У центрі цієї вулиці, яка веде від Собору Святого Штефана до колишньої імператорської резиденції Гофбург, розміщена так звана "Віденська чумна колона" – присвячений Святій Трійці релігійний пам’ятник. Зведений у стилі класичного бароко, 21-метровий мармуровий монумент був побудований на подяку за милість Божу після завершення страшної епідемії чуми 1679 року, що забрала життя десятків тисяч віденців.

У важкі часи нинішньої епідемії коронавірусу багато жителів Відня знову активно звертаються до Бога за поміччю та захистом. Дехто з них підносить молитви в небо з-під "Чумної колони", яку з усіх боків своєрідною хмарою оточують статуї святих і ангелів, а увінчує скульптура Святої Трійці. Так, зараз біля п’єдесталу пам’ятника можна помітити багато лампадок та свічок, дитячих малюнків з молитвами.

"Захисти нас від коронавірусу", - йдеться на одному з дитячих малюнків.

"Любий Боже, будь ласка, захисти усіх дорогих мені людей від коронавірусу", - йдеться на іншому.

Дехто з вірян також звертається до Святої Корони – ранньохристиянської мучениці, особливо шанованої у Східній Баварії (Німеччина) та Австрії: "Свята Корона, проси за нас".

Вважається, що Свята Корона (Стефаніда) є покровителькою грошей, м’ясників та шукачів скарбів. Водночас, останній час на тлі поширення коронавірусу в мережі поширюється думка про те, що до Святої Корони звертаються і з проханням про запобігання епідемій, щоправда у релігійній фаховій літературі підтверджень цього немає.

Станом на неділю, 29 березня, в Австрії було зафіксовано понад 8,5 тис. випадків інфікування новим коронавірусом, більше тисячі з них – у Відні. Від Covid-19 вже померли близько 100 австрійців.