В Австрії фіксують менше нових хворих із коронавірусом

В Австрії станом на 3 квітня зафіксовано 11 200 випадків інфікування новим типом коронавірусу, 168 людей померли.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії з посиланням на дані австрійського МОЗ.

Найбільше випадків зараження зафіксовано в Тіролі на півдні країни – майже 2600 хворих, далі йдуть землі Верхня Австрія та Нижня Австрія - (по 1800 інфікованих) і столиця Відень (понад 1600 випадків).

Понад 1 тис. хворих на COVID-19 госпіталізовано, 245 з них находяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Захворювання вже забрало життя 168 осіб. Водночас 2022 заражених вже одужали.

Всього в країні проведено понад 92 тис. тестів на виявлення нового коронавірусу .

Загалом в Австрії в останні дні фіксується падіння росту кількості нових інфікованих осіб. За минулу добу число заражених виросло на 3,73% - найменшу цифру з початку епідемії. 2 квітня ріст становив 5,66%, 1 квітня – 5,79%, 31 березня – 9,32%. При тому, що ще 24 березня ріст нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становив 24%.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 березня в Австрії діє оновлений пакет жорстких заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу. По всій державі припинили роботу всі торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку. У церквах припинено відкриті богослужіння, заборонені усі масові заходи та спортивні події, закриті навчальні заклади, об'єкти культури. Введено заборону на зібрання людей на вулиці кількістю понад 5 осіб, від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції і виходити з дому лише у разі необхідності. Порушення карається високими адміністративними штрафами.