Трамп готовий збільшити підтримку бізнесу США під час пандемії

Про це він написав у суботу на офіційній Twitter-сторінці.

"Я негайно попрошу Конгрес виділити більше грошей на підтримку малого бізнесу в межах Програми захисту оплати праці (PPP Loan), якщо виділені гроші закінчаться", - зазначив президент.

I will immediately ask Congress for more money to support small businesses under the #PPPloan if the allocated money runs out. So far, way ahead of schedule. @BankofAmerica & community banks are rocking! @SBAgov @USTreasury

У іншому повідомленні Трамп зауважив, що програма PPP Loan "також відкрита для некомерційних організацій", у тому числі для релігійних та ветеранських об'єднань.

The Paycheck Protection Program is up and running! The program is open to nonprofits as well, so banks be sure to sign up our Great Religious and Veteran Organizations that need help!