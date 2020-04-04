Трамп готовий збільшити підтримку бізнесу США під час пандемії

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що готовий ініціювати виділення більшої суми для підтримки бізнесу в США під час карантину та зупинки виробництва в країні через COVID-19.

Про це він написав у суботу на офіційній Twitter-сторінці.

"Я негайно попрошу Конгрес виділити більше грошей на підтримку малого бізнесу в межах Програми захисту оплати праці (PPP Loan), якщо виділені гроші закінчаться", - зазначив президент.

I will immediately ask Congress for more money to support small businesses under the #PPPloan if the allocated money runs out. So far, way ahead of schedule. @BankofAmerica & community banks are rocking! @SBAgov @USTreasury — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2020

У іншому повідомленні Трамп зауважив, що програма PPP Loan "також відкрита для некомерційних організацій", у тому числі для релігійних та ветеранських об'єднань.

The Paycheck Protection Program is up and running! The program is open to nonprofits as well, so banks be sure to sign up our Great Religious and Veteran Organizations that need help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2020

Програма захисту оплати праці з бюджетом $349 млрд входить до масштабного пакета підтримки економіки США розміром у понад $2 трлн. Вона дозволяє організаціям, які мають до 500 найманих працівників, подавати заявки на позики, щоби покрити витрати на заробітну плату впродовж карантину. Компанії можуть не повертати позики, якщо впродовж цього часу зберігатимуть робочі місця для персоналу.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні міністр фінансів Стівен Мнучин заявив, що в перший же день роботи Програми PPP Loan влада отримала понад 5,2 тисячі заявок від підприємств на загальну суму 1,8 млрд доларів США.

Фото: Білий дім