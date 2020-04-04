Мінфін США готує майже $2 мільярди для перших виплат бізнесу, що постраждав від пандемії

Міністерство фінансів США обробляє заявки компаній малого бізнесу на виплату понад $1,8 млрд за новою програмою захисту оплати праці (PPP Loan) у межах економічного пакета стимуляції економіки під час пандемії.

Про це у Twitter повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

"Зараз Управління з питань малого бізнесу опрацьовує виділення понад $1,8 млрд за програмою захисту оплати праці", - зазначив глава американського мінфіну.

UPDATE over $1,800,000,000 #PPPloan now processed by @SBAgov mostly all from community banks. Big banks taking in large amounts but not yet submitted in these numbers! #CARESAct #SmallBusiness — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) April 3, 2020

Він уточнив, що йдеться про більш як 5,2 тис. заявок від підприємців, які надійшли на обробку в перший день роботи програми в п'ятницю.

Програма захисту оплати праці в розмірі $349 млрд передбачена прийнятим недавно в США пакетом економічної допомоги в розмірі понад $2 трлн.

Вона дозволяє організаціям, які мають до 500 найманих працівників, подавати заявки на позики, щоби покрити витрати на заробітну плату впродовж карантину. Компанії можуть не повертати позики, якщо впродовж цього часу зберігатимуть робочі місця для персоналу.