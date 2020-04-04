Іспанія продовжить надзвичайний стан та готує нові обмеження

Уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через пандемію коронавірусу ще на два тижні, до 26 квітня.

Про це повідомляє El Pais.

"Уряд вирішив продовжити надзвичайний стан через пандемію коронавірусу ще на два тижні, до 26 квітня та готує нові обмеження", - йдеться у повідомленні.

Голова уряду Іспанії Педро Санчес прийняв таке рішення після консультацій з спеціальним науковим комітетом, що аналізує всі дані та статистичні моделі ходу епідемії.

Останнім часом уряд публікував багато позитивних повідомлень щодо динаміки захворюваності в Іспанії та наполягав на тому, що крива захворюваності стабілізувалася, але кількість заражень продовжує зростати, тому уряд попросить парламент дозволити продовжити надзвичайний стан ще на два тижні. Уряд потребуватиме схвалення парламенту для будь-якого продовження надзвичайного стану.

У світі наразі зафіксовано 1 139 112 випадків COVID-19, з них 61 144 летальних, 236 214 людей одужали.

Фото: AA