В Іспанії від COVID-19 за добу померли понад 900 осіб, хворих вже більше, ніж в Італії
Про це повідомляє EL PAÍS.
«Офіційні дані, оприлюднені в п'ятницю Міністерством охорони здоров'я Іспанії, показали, що за останні 24 години від коронавірусу загинуло 932 осіб. Такі дані вказують на перше падіння числа летальних випадків, зафіксованих на цьому тижні», - йдеться у повідомленні.
Загалом у країні вже загинуло 10 935 людей.
За даними відомства, за останню добу було також виявлено 7 472 нових випадків захворювання COVID-19.
Таким чином загальна кількість хворих в Іспанії становить 117 710 осіб, що перевищує італійські показники на 2 тисячі.
Водночас понад 30 тисяч людей вилікувалися від хвороби в країні.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано понад мільйон випадків COVID-19. В Україні зафіксовано 942 випадки COVID-19, з них 23 летальні, 19 осіб одужали.
Фото: EUROPA PRESS