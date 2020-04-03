В Іспанії від COVID-19 за добу померли понад 900 осіб, хворих вже більше, ніж в Італії

За останні 24 години в Іспанії від коронавірусу померли 932 людини та було виявлено ще 7 472 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє EL PAÍS.

«Офіційні дані, оприлюднені в п'ятницю Міністерством охорони здоров'я Іспанії, показали, що за останні 24 години від коронавірусу загинуло 932 осіб. Такі дані вказують на перше падіння числа летальних випадків, зафіксованих на цьому тижні», - йдеться у повідомленні.

Загалом у країні вже загинуло 10 935 людей.

За даними відомства, за останню добу було також виявлено 7 472 нових випадків захворювання COVID-19.

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Таким чином загальна кількість хворих в Іспанії становить 117 710 осіб, що перевищує італійські показники на 2 тисячі.

Водночас понад 30 тисяч людей вилікувалися від хвороби в країні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано понад мільйон випадків COVID-19. В Україні зафіксовано 942 випадки COVID-19, з них 23 летальні, 19 осіб одужали.

Фото: EUROPA PRESS