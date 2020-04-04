Експерт назвав справжню мету "військово-гуманітарної" операції РФ у Європі

Росія пропонує допомогу Європі і США та провела так звану «військово-гуманітарну» операцію в Італії з метою підриву довіри громадян до своїх урядів, дестабілізації західних суспільств та досягнення пропагандистських цілей.

Таку думку в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив провідний аналітик з питань безпеки та оборони Німецького фонду Маршала Сполучених Штатів Брюно Лете (м. Брюссель).

«Російська допомога Європі і США є складовою ширших зусиль Кремля використати кризу, спричинену COVID-19, з метою підриву довіри західних суспільств до своїх національних урядів», - переконаний експерт.

Говорячи про справжню сутність і мету проведеної Росією у березні в Італії так званої «військово-гуманітарної» операції із боротьби з епідемією коронавірусу, Лете висловив переконання, що то були добре прораховані дії, спрямовані проти Заходу.

«Це не гуманізм і не співчуття, що спонукають Росію допомагати. Але це, скоріше, добре прорахована мета із нагнітання дезорієнтації та невпевненості Заходу», - наголосив аналітик.

Він також відзначив, що таку «гуманітарну допомогу» РФ поєднує із масштабними кампаніями з дезінформації в Європі і Північній Америці.

«Довготерміновими завданнями тут є дестабілізація західних суспільств», - підсумував Лете.

Як повідомлялося, російська армія з 22 березня розпочала в Італії, яка є членом НАТО, операцію з надання "гуманітарної допомоги" цій країні у боротьбі з пандемією коронавірусу. Операція, під час якої було доставлено не тільки непотріб під виглядом "гуманітарної допомоги", але і військову техніку та понад 100 військовослужбовців, вже викликала великий резонанс. Як через те, що в одній із країн-членів НАТО вільно висаджуються війська РФ, так і справжніми мотивами Кремля, який намагається досягти зовсім інших цілей, аніж справді допомогти Італії з пандемією.