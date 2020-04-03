В Італії - майже 120 тисяч хворих на Covid-19

Кількість випадків COVID-19 в Італії досягла вже майже 120 тисяч, а з них летальних – більше 14,6 тисячі, проте медики констатують тенденцію до спаду епідемії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Італії.

«Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, станом на вечір 3 квітня досягла 119 827 осіб – за останню добу виявили 4 585 нових випадків хвороби, що фіксує тенденцію до зниження поширення COVID-19. Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання склала 765 осіб. Загалом з початку спалаху померли понад 14,6 тисячі осіб», - йдеться в повідомленні.

Число тих, хто одужали від вірусу в Італії становить 19 758.

Як повідомлялося, Італія залишається однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн світу. Прем’єр Джузеппе Конте ще в березні поширив обмежувальні заходи, які раніше були запроваджені в кількох регіонах, на територію всієї країни.

Пересування країною дозволено тільки по роботі, для лікування і в разі екстрених ситуацій. Школи та університети закриті — як і музеї, розважальні заклади і спортивні клуби. Масові зібрання, включаючи весілля і похорони, заборонені. Люди з температурою вище 37,5°C повинні залишатися вдома і звести до мінімуму контакти з оточуючими.

Як повідомлялося, в світі станом на вечір 3 квітня зафіксовано більше 1 мільйона 79 тисяч випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому більше 58 тисяч осіб померли, а одужали майже 228 тисяч осіб.

Фото: ANSA/Marco Ottico