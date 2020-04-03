У штаті Нью-Йорк кількість інфікованих коронавірусом перевищила 100 тисяч

Американський штат Нью-Йорк, який наразі вважається епіцентром спалаху коронавірусу, у п'ятницю, 3 квітня, перевищив позначку 100 тисяч інфікованих осіб.

Про це поінформував під час спеціальної пресконференції губернатор штату Ендрю Куомо, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо десять тисяч нових випадків (інфікування коронавірусом – ред.) сьогодні, й загалом понад 102 тис. жителів з підтвердженими тестами", - зауважив Куомо.

При цьому він продемонстрував слайди з точною офіційною статистикою по штату, де вказано про 102 863 інфікованих, з яких 14 810 хворих госпіталізовані, 3 731 людина перебуває у відділеннях інтенсивної терапії, 2 935 осіб померли станом на момент проведення пресконференції. При цьому принаймні 8 886 осіб одужали, що Куомо назвав "обнадійливою новиною".

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Нью-Йорк Сіті – понад 57 тисяч осіб.

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Загалом у штаті запроваджуються надзвичайні заходи. Для допомоги в розв'язанні екстрених проблем до Нью-Йорка направлено сотні карет швидкої допомоги з лікарями з інших американських штатів. Розгортаються польові госпіталі, працює госпітальний корабель "Comfort" американських ВМС.

Як повідомлялося, США залишаються на першій позиції за кількістю виявлених хворих на коронавірус у світі. За даними Медичного університету ім. Джона Гопкінса, у США станом на п'ятницю зареєстровано понад 258,2 тис. хворих, понад 6,6 тис. померли, принаймні 9 408 людей одужали. За США в рейтингу захворюваності йдуть Італія (понад 119,8 тис.), Іспанія (117,7 тис.), Німеччина (89,8 тис.), Китай (82,5 тис.). Загалом у світі підтверджено 1,066 млн інфікованих осіб.

Фото: АР