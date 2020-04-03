Країни ЄС посилять боротьбу з фейками про коронавірус

Міністри закордонних справ ЄС висловилися за активнішу протидію дезінформації, що поширюється у контексті пандемії коронавірусу.

Про це у п'ятницю за підсумками телеконференції за участю міністрів закордонних справ ЄС журналістам розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили питання дезінформації. Всі міністри поділяють занепокоєння стосовно цієї «інфодемії», яка супроводжує пандемію коронавірусу. Хибна інформація або дезінформація продовжує розповсюджуватися та спричиняє небезпечний ефект на громадське здоров’я. Міністри зробили наголос на необхідності підвищити нашу активність у діях проти цього феномену та підвищити спроможності у боротьбі проти дезінформації», - сказав Боррель.

Він нагадав, що Європейська служба зовнішніх зв’язків має підрозділ швидкого реагування, який продовжує ефективно протидіяти дезінформації та координувати зусилля з країн-членів, а також, у взаємодії з Єврокомісією, підтримує діалог із інтернет-платформами та соціальними медіа.

«Зараз велика частина цієї дезінформації спрямована проти того, що Європейський Союз робить для країн-членів у боротьбі з пандемією. Тож ми з міністрами погодилися, що маємо зробити більше для інформування про те, що ми робимо. Адже робимо ми дійсно багато у цьому напрямку», - додав Боррель.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 53 218 осіб померли, одужали 212 993 особи.