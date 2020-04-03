У Британії за добу від COVID-19 померли майже 700 осіб

Унаслідок захворювання на коронавірус COVID-19 у Великій Британії за останні 24 години померли 684 особи, а загальна кількість померлих у країні становить 3 605.

Про це повідомляє Sky News.

«Ще 684 людини померли у Великій Британії внаслідок захворювання на коронавірус. Загальна кількість померлих становить 3 605 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2 квітня померлих було 569.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що залишається на самоізоляції, бо ще має симптоми коронавірусу СОVID-19.

За даними сайту Worldometer, у Британії станом на 16.00 3 квітня зафіксовано понад 38 168 хворих на COVID-19 та 3 605 смертей.

Фото: Sky News