У Британії для боротьби з COVID-19 залучать 20 тисяч колишніх медиків

Глава британського уряду заявив про повернення на роботу 20 тисяч колишніх працівників національної медичної служби з метою протистояння поширення пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News.

"Борис Джонсон повідомив, що 20 тисяч експрацівників Національної служби охорони здоров’я Великої Британії повертаються до роботи, щоби допомогти боротися з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Також британський прем’єр попередив громадян, що обмеження, пов’язані з пандемією, можуть тривати в країні щонайменше 6 місяців.

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Прем'єр-міністр, який перебуває у самоізоляції після того, як йому поставили діагноз COVID-19, сказав у відеозверненні, що Велика Британія переживе кризу, і похвалив 750 тисяч добровольців, які запропонували допомогти службі охорони здоров'я.

Як відомо, загальна кількість зафіксованих випадків COVID-19 в Об’єднаному Королівстві наразі складає 19 522, із них летальних – 1228.

Фото: Xinhua