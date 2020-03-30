Кіпр посилив карантин і запровадив комендантську годину

Влада Кіпру з метою перешкодити поширенню коронавірусу запровадила комендантську годину.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

"Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну 30 березня оголосив про введення комендантської години з 9 години вечора до 6 години ранку в рамках низки заходів з обмеження пересування, які постійно посилюються", - йдеться в повідомленні.

Нові заходи набудуть чинності з 6 години ранку 31 березня. Будь-яке пересування людей в комендантські години заборонено, виняток буде зроблено лише для тих, хто дістається на роботу і має дозвіл. Залишати будинки можна тільки один раз на день, і для цього необхідно отримати дозвіл, надіславши СМС на спеціальний номер.

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Штраф за недотримання заборони було підвищено удвічі - до 300 євро.

На даний час на Кіпрі зафіксовано 230 випадків коронавірусу і 7 летальних випадків.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, у світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725230 випадків коронавірусу, з них 34034 летальних, 152185 осіб одужали.

Фото: АА