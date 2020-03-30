Грузія вводить загальний карантин і комендантську годину

На всій території Грузії з 31 березня оголошується загальний карантин і комендантська година для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляють Новини-Грузія.

"Ми прийняли рішення значно посилити заходи в умовах надзвичайного стану. Ми оголошуємо про фактичний загальний карантин, який почнеться завтра, 31 березня, о 8:00 ранку", - повідомив він.

Гахарія також додав, що буде повністю зупинений громадський транспорт: у Тбілісі закривається метро, ​​перестануть ходити автобуси. Пересування можливе тільки пішки або на особистих машинах і на таксі, при цьому в салоні автомобіля має бути не більш як три особи, включаючи водія.

У громадських місцях заборонено збирання більше трьох осіб. Повинні бути закриті всі об'єкти, крім продуктових магазинів та аптек. У дистриб'юторів магазинів і у медіа будуть спеціальні перепустки.

Наголошується, що під час комендантської години, яка діятиме з 21 години до 6 ранку, повністю забороняється пересування пішки або на транспорті. Сама комендантська година почне діяти 31 березня о 21 годині.

У Грузії зареєстровано вже 100 випадків захворювання на коронавірус (COVID-19).

Фото: АА