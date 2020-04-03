У Нідерландах за добу померли 148 інфікованих коронавірусом

У Нідерландах кількість хворих на коронавірус зросла до 15 723, за добу померли 148 інфікованих.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі із посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 148 пацієнти померли, виявлено 1 026 нових хворих на коронавірус. Загалом у країні 15 723 хворих і 1 487 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, всі заходи та зустрічі заборонені до 1 червня. Людям рекомендовано не наближатися один до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Також ухвалене рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюють.

Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.

Фото: EUROPA PRESS