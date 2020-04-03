Боротьба з фейками про коронавірус не повинна обмежувати свободу преси – Міятович

Боротьба з дезінформацією, пов’язаною із коронавірусом, не повинна завдавати негативного впливу на стан свободи ЗМІ.

Про це 3 квітня заявила комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Глобальна проблема у сфері здоров'я, спричинена COVID-19, вимагає ефективних заходів із захисту здоров'я людей і життів. Це включає боротьбу з дезінформацією, яка може викликати паніку і соціальні безлади. На жаль, деякі уряди використовують цю нагальну необхідність, як привід запровадити непропорційні обмеження для свободи преси. Це є непродуктивним підходом, і має бути припинено», - переконана комісар РЄ.

Вона констатувала, що упродовж попередніх тижнів деякі парламенти, уряди, органи місцевої влади ухвалили рішення, які очевидно несуть ризики для роботи журналістів, ЗМІ та обмежують права громадськості на отримання інформації.

Міятович особливо підкреслила ризики у роботі журналістів у Росії та в Угорщині, які можуть бути покарані, включаючи ув'язнення за поширення нібито «неправдивої інформації».

Також, за словами комісара РЄ, невідповідною принципам демократії є ситуація у цій сфері в Азербайджані, Румунії, у Боснії та Герцеговині, а також у Вірменії.

«Тому я закликаю країни-члени Ради Європи захищати свободу преси і медіа та забезпечити, щоб заходи боротьби з дезінформацією були необхідними, пропорційними та перебували під регулярним контролем парламентів і правозахисних організацій», - заявила Міятович.

Вона підкреслила, що країни, які наклали такі обмеження, повинні їх негайно скасувати.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.