Росія використовує пандемію для посилення дезінформації — Чапутович

Росія використовує тему пандемії коронавірусу для поширення дезінформації у власних цілях.

Про це під час віртуальної пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн НАТО в режимі телеконференції з Брюсселем заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Росія використовує кризу, викликану COVID-19, і це було предметом дискусії. Дезінформаційна активність Росії яскраво виражена і має пропагандистський характер”,- підкреслив Чапутович, зауваживши, що це викликає занепокоєння у членів Альянсу.

Прикладом такої дезінформаційної активності він назвав дії Росії проти Польщі. Зокрема, йдеться, про розповсюдження в публічному просторі Росії інформації про нібито блокаду Польщею можливості перельоту над територією країни російського літака з гуманітарною допомогою для Італії.

“Ця інформація була неправдивою”,- констатував глава польської дипломатії.

Міністр додав, що під час телеконференції міністри наголосили на потребі єдності країн НАТО у світлі посилення дезінформації з боку окремих країн.

Чапутович зазначив, що Росія й надалі становить загрозу в акваторії Балтійського і Чорного морів, а також в Україні та Сирії.

Глава МЗС РП повідомив, що міністри країн НАТО під час відеоконференції підкреслили значення співпраці з Україною та Грузією для поширення сфери безпеки і стабільності в безпосередньому сусідстві Альянсу.

Він наголосив, що Польща активно підтримує заходи щодо посилення партнерських відносин із Україною та Грузією.

Як інформувало агентство, глави МЗС країн НАТО 2 квітня погодили заходи з подальшого поглиблення партнерства з Україною і Грузією. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, поглиблення партнерства з Україною і Грузією включатиме проведення навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, спільну роботу з протидії гібридним загрозам, обмін даними авіаційних радарів, а також доступ представників обох країн до освітніх програм НАТО.