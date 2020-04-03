Російські фейки та перешкоди гуманітарним місіям збільшують загрозу COVID-19 - США

Російська дезінформація та перешкоджання її поплічниками на окупованому Донбасі доступу гуманітарних місій становлять все більшу загрозу під час пандемії COVID-19.

Про це заявило посольство США в Україні у Twitter

У диппредставництві зазначили, що, як сказав Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 1 квітня, ми не повинні забувати про війну, яку веде Росія на сході України.

«Агресія Росії, у тому числі в Криму, вже вкоротила тисячі життів і зруйнувала життя мільйонів людей. Російська дезінформація та перешкоджання її поплічниками доступу спостерігачів з гуманітарних питань становлять все більшу загрозу під час пандемії COVID-19», - зазначається в заяві.

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У цьому контексті американські дипломати закликали Росію та її поплічників негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів, сприяти надходженню гуманітарної допомоги та виконанню мандату СММ ОБСЄ.

«Росія повинна повністю виконати свої мінські зобов’язання, починаючи з припинення вогню, та покинути територію», - наголосили в посольстві США в Україні.