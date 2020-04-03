Окупанти збільшують кількість вогневих позицій у населених пунктах

Російські найманці на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях встановлюють нові вогневі позиції та мінують місцевість серед приватних земельних ділянок цивільного населення.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ активізувало заходи, які посилюють небезпеку для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, йдеться про обладнання у межах населених пунктів нових вогневих позицій, з яких окупанти обстрілюють підрозділи Об’єднаних сил, прикриваючись місцевими жителями. Водночас противник активізував мінування місцевості, у т.ч. на територіях приватних земельних ділянок без встановлення попереджувальних знаків та огороджень", - повідомив Праута.

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За його словами, 27 березня у Слов’яносербському районі Луганської області внаслідок підриву на мінах загинули дві особи, та ще одна отримала тяжке поранення. Незважаючи на ці трагічні події, з 30 березня російські найманці 4 окремої мотострілецької бригади 2 (Луганськ) АК продовжили мінування місцевості у зазначеному районі.