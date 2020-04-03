Окупанти збільшують кількість вогневих позицій у населених пунктах
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ активізувало заходи, які посилюють небезпеку для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, йдеться про обладнання у межах населених пунктів нових вогневих позицій, з яких окупанти обстрілюють підрозділи Об’єднаних сил, прикриваючись місцевими жителями. Водночас противник активізував мінування місцевості, у т.ч. на територіях приватних земельних ділянок без встановлення попереджувальних знаків та огороджень", - повідомив Праута.
За його словами, 27 березня у Слов’яносербському районі Луганської області внаслідок підриву на мінах загинули дві особи, та ще одна отримала тяжке поранення. Незважаючи на ці трагічні події, з 30 березня російські найманці 4 окремої мотострілецької бригади 2 (Луганськ) АК продовжили мінування місцевості у зазначеному районі.