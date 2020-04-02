Сапери ЗСУ за березень розмінували 30 гектарів на Донбасі

Упродовж березня в районі проведення ООС сапери ЗСУ виявляли та знешкоджували вибухонебезпечні предмети на контрольованих урядом України територіях Донецької та Луганської областей.

Загалом протягом останнього місяця сапери перевірили 30 га місцевості та понад 8 км доріг. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Саперними підрозділами Збройних сил України у перший місяць весни проведено інженерну розвідку близько 30 гектарів місцевості та понад восьми кілометрів потенційно небезпечних ділянок доріг. За цей час військовими саперами виявлено та знешкоджено вісім сотень різноманітних вибухонебезпечних предметів», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, зазначається, що левову частку робіт з очищення території Донецької та Луганської областей від смертельно небезпечних знахідок взяли на себе фахівці ДСНС зі складу Об’єднаних сил. Лише у березні піротехнічні підрозділи служби понад 230 разів залучались до завдань з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також супроводу аварійних бригад комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро-, газо- та водопостачання.

«Результатом роботи піротехнічних розрахунків ДСНС у березні стало обстеження й очищення від ВНП ділянок площею понад 220 гектарів, вилучення та знешкодження понад 1200 мін, снарядів та інших боєприпасів. При цьому завдання підрозділам служби часто доводилось виконувати у районах ведення інтенсивних бойових дій і навіть у так званій «сірій» зоні, як у випадку проведення робіт на Донецькій фільтрувальній станції, ремонту цивільними фахівцями інженерних мереж чи дообладнання контрольних пунктів в’їзду-виїзду», - повідомляють в пресслужбі.

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Зазначається, що загрозу для фахівців-піротехніків в районі ООС несуть не лише численні вибухонебезпечні предмети, а й безпосередня причина їх появи на Донбасі — збройні формування Російської Федерації.

У Міноборони нагадали, що днями окупаційна влада надала СММ ОБСЄ письмові гарантії дотримання режиму припинення вогню в районі населених пунктів Золоте та Катеринівка на період до 5 квітня для проведення робіт з розмінування та вилучення вибухонебезпечних предметів на цвинтарях. Проте уже 30 березня окупанти відкрили вогонь з мінометів та гранатометів по околицях Золотого. Під час обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗС України, який у складі підрозділу тримав оборону на зазначеній ділянці.