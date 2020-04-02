Окупанти із мінометів обстріляли житловий район у Новотошківському

Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу лінії зіткнення, внаслідок чого міна розірвалася за кілька метрів від багатоповерхівки, що в населеному пункті Новотошківське.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Застосувавши міномети калібру 120 мм, російські окупанти наразили на небезпеку й місцевих жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Так, учора близько 18:00 міна 120-го калібру розірвалася за кілька метрів від багатоповерхівки, що в населеному пункті Новотошківське. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

"Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю як військовослужбовців, так і мирних мешканців, підрозділи Об’єднаних сил були змушені відкрити вогонь у відповідь.

Такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань РФ вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України, наголошують у штабі.

Фото: МОУ