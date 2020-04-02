На Донбасі - 15 порушень "тиші", поранені троє бійців ЗСУ

01 квітня збройні формування РФ, всупереч взятим на себе зобов’язанням, 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж доби противник відкривав вогонь із «відведених» за Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використали чергові вогневі засоби», йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник уперше за тривалий час вдався до застосування артилерійських систем великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем. Загалом 1 квітня тут зафіксовано чотири обстріли.

Так, у вечірній час окупанти з напрямку населеного пункту Голубівське розпочали інтенсивний обстріл позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Протягом двох годин російські найманці випустили у бік наших захисників близько 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм та понад 170 мінометних мін 120-го калібру. Українські військовослужбовці вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню, давши зрозуміти противнику усю безперспективність повторення подібних дій у майбутньому.

Вчора з мінометів калібру 82 мм окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Хутора Вільного й Новоолександрівки. По оборонцях Хутора Вільного ворог також застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Надвечір підрозділи противника відкривали вогонь з гранатометів різних систем по українських позиціях поблизу Оріхового.

Українські захисники, добре знайомі з підступною тактикою окупантів, вчасно реагували на кожен обстріл та дали ворожим підрозділам гідну відсіч.

Уже кілька днів поспіль традиційно високу активність противник проявляє в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксовано 11 обстрілів.

Зранку окупанти обстріляли з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. Уже надвечір обстріл з БМП-1 було зафіксовано в районі Пісків.

Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог двічі відкривав вогонь по околицях Мар’їнки та один раз – по позиціях в районі Красногорівки.

Тричі упродовж дня були обстріляні позиції Об’єднаних сил біля Новомихайлівки. Тут російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Двічі ворог влаштував провокації із застосуванням стрілецької зброї поблизу Пісків та один раз – біля Миколаївки.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Постраждалих вчасно доправили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу.

Під час обстрілів минулої доби військовослужбовці Збройних Сил України діяли рішуче та прицільним вогнем по опорних пунктах противника подавляли активність окупантів. Будь-які злочинні дії збройних формувань РФ й надалі будуть оперативно припинятися українськими захисниками за допомогою наявних вогневих засобів.

«З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано», - зазначають у штабі.

Фото: ООС