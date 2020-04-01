Загиблий на Донбасі боєць - 23-річний офіцер із Буковини

У зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовий офіцер з Чернівецької області.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Чернівецького обласного військкомату.

"У зоні ООС загинув офіцер з Буковини. 31 березня 2020 року під час бойових дій в Донецькій області від вогнепального поранення загинув 23-річний командир взводу 10-ї гірсько-штурмової бригади Маланчук Олександр Васильович. Військову службу в бригаді проходив з 18 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Весь особовий склад військових комісаріатів області висловив співчуття батькам та близьким загиблого українського захисника.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок збройні формування Російської Федерації знову вдалися до порушень режиму припинення вогню на Донбасі.