Окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранені двоє бійців

Станом на 19.00 1 квітня російські окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, двоє українських військовослужбовців поранені.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж 01 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, з них двічі – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Об’єднані сили відповідали прицільним вогнем", - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 10 обстрілів. Зранку окупанти обстріляли з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. Надвечір обстріл з БМП-1 зафіксовано в районі Пісків.

По околицях Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Позиції Об’єднаних сил біля Новомихайлівки упродовж дня були тричі обстріляні російськими найманцями із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По обіді ворог двічі влаштував провокації із застосуванням стрілецької зброї поблизу Пісків та один раз – біля Миколаївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстрілював з мінометів калібру 120 мм околиці Новотошківського, а з мінометів калібру 82 мм – позиції Об’єднаних сил неподалік Хутора Вільного й Новоолександрівки.

По оборонцях Хутора Вільного окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалих доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.