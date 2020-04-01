МЗС: Припинення РФ вогню на Донбасі - кращий елемент протидії COVID-19, ніж її показні дії

МЗС України поділяє стурбованість наших французьких та німецьких партнерів щодо відсутності прогресу у процесі мирного врегулювання на Донбасі на тлі пандемії COVID-19, висловлену 30 березня у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що саме у цей день на Донбасі від російських обстрілів загинув ще один захисник України, а троє інших були поранені. Така активність російських окупаційних сил на Донбасі свідчить про те, що глобальну загрозу коронавірусу вони сприймають як сприятливий час для ескалації, зауважили у зовнішньополітичному відомстві.

«Разом з нашими партнерами по Нормандському формату - ФРН та Францією - ми закликаємо РФ, як сторону міжнародного збройного конфлікту, негайно виконати свої безпекові зобов'язання за Мінськими домовленостями, зокрема забезпечити стале припинення вогню на Донбасі. Ми розглядаємо цей крок не лише як необхідну передумову для прогресу на інших напрямках мирного процесу, але й як важливий елемент глобальних зусиль з протидії поширенню COVID-19, у дусі мирних закликів Генерального секретаря ООН», - наголосили в МЗС.

Українські дипломати зазначили, що розглядають цей крок не лише як необхідну передумову для прогресу на інших напрямках мирного процесу, але й як важливий елемент глобальних зусиль з протидії поширенню COVID-19, у дусі мирних закликів Генерального секретаря ООН.

У МЗС нагадали, що Україна вже привертала увагу міжнародної спільноти до критичної неспроможності протидіяти поширенню коронавірусу на окупованих територіях.

«В умовах продовження бойових дій та фактичного закриття окупованої частини Донбасу для СММ ОБСЄ, установ ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних неурядових організацій, місцеві мешканці опинилися у ролі заручників, беззахисних перед загрозою пандемії», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У цьому контексті у МЗС підкреслили, що РФ повинна забезпечити повний і безперешкодний доступ до тимчасово окупованих територій України, у тому числі до ділянки українсько-російського державного кордону.

«Це зобов'язання Росії за Мінськими домовленостями, яке було підтверджено під час останньої зустрічі лідерів у Нормандському форматі 9 грудня 2019 року, але досі залишається невиконаним», - констатували в МЗС.

Насамкінець українські дипломати закликали РФ забезпечити у повному обсязі право на життя та доступ до медичного забезпечення незаконно ув’язнених українців, забезпечити безперешкодний та безпечний доступ представників моніторингових місій та Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також українських лікарів до населення тимчасово окупованих територій з метою проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування.

«Замість показних і розрахованих на відбілювання власної репутації дій, Росія мала б здійснити крок, здатний по-справжньому допомогти міжнародній боротьбі зі смертельним вірусом, - припинити агресію проти України», - резюмували у МЗС.