Відмова від біженців: у Польщі відреагували на рішення суду ЄС

Рішення суду ЄС, який в четвер постановив, що Польща, Угорщина і Чехія, відмовляючись від розподілу біженців, порушили європейське законодавство, є неактуальним і не матиме жодного практичного застосування.

Про це в четвер заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогоднішній вирок суду ЄС у справі, що стосується розподілу біженців, не матиме практичного значення, оскільки рішення про розподіл перестали бути актуальними у вересні 2017 року і їх виконання є неможливим”,- заявив Мюллер.

Він додав, що польський уряд бере до уваги рішення суду. Однак відмова приймати у себе біженців тоді була викликана “необхідністю захистити внутрішню безпеку Польщі від неконтрольованої міграції”.

Мюллер нагадав, що саме завдяки твердій позиції Польщі та Вишеградської групи ЄС змінив підхід до міграційної політики і відмовився від обов’язкового розподілу біженців між країнами.

Речник уряду РП нагадав, що остаточно обов’язок прийняти біженців повною мірою не виконали більшість країн ЄС. Утім, Єврокомісія подала до суду лише на Польщу, Чехію та Угорщину.

“Такі дії свідчать про те, що Єврокомісія по різному ставиться до країн у цій справі”,- додав Мюллер.

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Як відомо, справа стосується рішення Єврокомісії з 2015 року, яка у зв’язку з міграційним тиском з півдня на Італію та Грецію постановила розподілити 40 тис., а згодом ще 120 тис. біженців між іншими країнами ЄС. Спочатку уряд Еви Копач погодився прийняти в Польщі приблизно 7 тис. біженців, але після парламентських виборів восени 2015 року новий уряд Беати Шидло відмовився це зробити.

Коментуючи вирок суду ЄС у цій справі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що хоч рішення стосується минулих подій, воно має значення для майбутнього.

Як повідомляв Укрінформ, Суд ЄС у четвер визнав протиправними дії Польщі, Угорщини та Чеської Республіки, які відмовилися приймати біженців під час міграційної кризи 2015 року і порушили таким чином власні зобов’язання за законодавством ЄС.